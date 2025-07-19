(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Resmi Evrak Sahteleme' suçundan tutuklanan Mert Topal mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı, Adli Polis Amirliğine gelen Türkiye'de sakin M. A'nın vermiş olduğu ifadesinde 2023 yılının Temmuz ayı içerisinde, Lefkoşa'da sakin kuzeni Mert Topal'a kendisine arsa alması hususunda anlaşmaları üzerine 52 bin TL para gönderdiğini ve bunun üzerine Mert Topal'ın, İskele'de bulunan arsayı satın aldığına dair taşınmaz mal koçanını üzerinde mal sahibi kısmına kendi adının bulunduğu tapuyu gönderdiğini, 16 Temmuz 2025 tarihinde bahse konu arsayı görmek için KKTC'ye geldiğinde ise taşınmaz mal koçanının sahte olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediğini aktardı. Polis, aynı tarihte meseleye konu sahtelenmiş tapu belgesinin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, belgenin incelenmesi için uzmana gönderileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.