(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Ali Yağmur mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık olarak, şirkete 3 adet makbuz yazıp tahsil ettiği toplam 7 bin Dolar nakit parayı iş yerine vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı. Polis, şikayetin 19.07.2025 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, alınacak ifadeler.,incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.