Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından tutuklanan Kongo uyruklu Sem Saosala Soote bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Sekizler mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Lefkoşa'da, umumi bir yer olan İsmail Beyoğlu Caddesinde bulunan bir apartmanın önünde idrarını yaptığı esnada onu görüp, İngilizce "ne yapıyorsun" diyen 25 yaşındaki kadına doğru cinsel organını tutarak dönüp genç kadına bakıp gülümseyerek ve cinsel organını ona karşı sallayarak idrarını yapmaya devam ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Aralık 2021 tarihinden beri 924 gündür KKTC’de kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.