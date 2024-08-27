(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın ardından Devrim Aker ile Erol Kurtdağ da tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ, Ömer Zateroğlu ,Erdal Kalkan 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi. Polis, zanlılardan ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti. Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili 3 ifade temin ettiklerini, 3 kişiden daha ifade alacaklarını belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Necdet Nuray, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.