Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçerken 500 gram uyuşturucuyla yakalanan Lütfi Olkan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis, 1 Mart 2024 tarihinde saat 20.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından GKRY’den gelerek Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Zanlı Lütfi Olkan’ın kullanımındaki UD 589 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 350 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan Kuzeyde bir noktaya bırakmak için teslim aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının uyuşturucuyu güneydeki şahsın isteği üzerine kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldığını açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, ayrıca zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.