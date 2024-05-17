Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belediye sınırları içerisinde sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılmasına yönelik Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile işbirliği protokolü imzaladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk imza koydu.

LTB’ye bağlı Lefkoşa Hayvan Barınağı, 300’den fazla köpeğe yuva ve koruma sağlanmakla beraber, sadece barınma ve beslenme ihtiyaçları ile değil, aynı zamanda kayıt işlemleri, sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilmeleri ile de ilgilenen bir merkez olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

İmzalanan protokol kapsamında sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılması ile tıbbi bakım ve kontrolü yapılıp mikroçip de takılarak Veteriner Dairesi’ne kayıtları yapılacak.

Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler ise şu şekilde sıralandı:

“Sokaktaki sahipsiz köpeklerin çoğalmasını engellemek amacıyla öncelikle kısırlaştırılmaları; kısırlaştırılan hayvanların, ameliyatları sonrası bir haftalık bakım ve kontrolleri sonrasında uygun koşullara haiz bir yerde barınmalarının sağlanması; kısırlaştırılan her köpeğin, mikroçip takılarak Veteriner Dairesi’ne kaydının yapılmasının sağlanması; kısırlaştırılan ve bir haftalık bireysel tıbbi bakım ve kontrolü yapılan köpeklerin, sahiplendirilene kadar uygun şartlarda Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda barındırılması; kısırlaştırılan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışma ve kampanya başlatılması; evcil hayvanların sokağa terk edilmesini önlemek amacıyla yazılı, görsel ve sanal medyada bilgilendirmeler ve haberler yapılması.”