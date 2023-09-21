Lefkoşa’da kaza…1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da dün saat 01.00 sıralarında, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Ömer Alkan (E-32) yönetimindeki US 955 plakalı salon araçla Çangar çemberinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada yönetimindeki MJ 126 plakalı salon araç ile çemberi dönmekte olan Mehmetcan Buğdaycı’nın (E-24) önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu.

Kaza sonucu yaralanan Ömer Alkan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

Buğdaycı’nın 158 miligram alkollüyken araç kullandığı tespit edildi.

Öte yandan bugün 01.45 sıralarında, Lefkoşa-Girne ana yolunda Baver Sertkaya (E-19) yönetimindeki EU 770 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta kısmındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra, savrularak yolun solundaki çelik bariyerlere çarparak, 2 metre derinliğindeki su kanalı içerisine düşüp sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile yolcular Mehmet Ölmez, Hamit Aydın ve Emin Aslan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.