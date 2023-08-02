Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili tutuklanan 41 yaşındaki İzzittin Kesnik tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görevli polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlının Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet Tehditti, Ciddi Darp, Darp" suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Yavuz, zanlının 01.08.2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Göçmenköy'de Şht. Mustafa Ürer Sokakta bulunan evinde, kız arkadaşına “evden ayrılayım beraber yaşarız” dediği ve kendisinden özür dilemediği gerekçesi ile eşi S.K.’nin saçından çekip yatağa ittirip üzerine oturarak sağ eli ile boğazını sıkıp yüzüne 2 tokat vurup darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının akabinde eşine hitaben “özür dilemezsen seni öldürürüm, bugün öldürmezsem başka gün seni öldürürüm, yaşatmam hayatını zindana çevireceğim, hayatını karartacağım” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunup tekrardan oda da bulunan 110 cm uzunluğundaki tahta saplı süpürge sapı ile eşinin kalçalarına ve iki bacağına vurmak sureti ile de ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp ve cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini aktardı. Zanlının da aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, darpta kullandığı süpürge sapını polise teslim ettiğini ve yapılan ölçümde 110 cm uzunluğunda olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Polis memuru Yavuz, zanlının ifadesinde “değnekle vurmadım, sadece 2 tokat attım” dediğini, olayla ilgili 3 kişiden ifade temin ettiklerini belirtti. Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının kendisine okunan dava tebliğini de kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise “Kötü kişilerle arkadaşlık yapıyor. Onu uyardım, kötü yola düşecek yoksa, ben eşimi sadece uyardım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.