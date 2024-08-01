Lefkoşa’da dün gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında kazaya sebebiyet veren sürücüler alkollü çıktı. Şans eseri yaralanan olmadı

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda dün saat 07.00 civarında Ömer Ayyıldız,(E-29) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FG 881 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada Alpet Petrol istasyonunu geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Hakan Kalp (E-46) yönetimindeki UP 117 plakalı aracın arka kısmına çarptıktan sonra, yolun sağına doğru savrularak çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kazanın akabinde, Muhammed Esentaş (E-34) yönetimindeki PA 230 plakalı kamyonet araç ile aynı ana yol üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu kazadan dolayı sağ şerit içerisinde durmakta olan FG 881 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. FG 881 ve PA 230 plakalı araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İkinci kaza ise dün saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önünde bulunan isimsiz yol üzerinde gerçekleşti.

Ahmet Köse, (E-64) 176 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YK 739 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Fina Petrol yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğundan dolayı beklemekte olan Sercan Kaan Akkaya (E-41) yönetimindeki UB 488 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. YK 739 plakalı araç sürücüsü Ahmet Köse aleyhinde yasal işlem başlatıldı.