(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen "bina açma, sirkat ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklanan Türkmenistan uyruklu Azim Atayev tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa Gelibolu Sokakta faaliyet gösteren Rakı Müren isimli iş yerine, tespit edilemeyen bir yerden sahibinin rızası olmazısın giriş yapıp mülküne tecavüz ettikten sonra, içeride bulunan Orionpos marka yazar kasa, 3 adet Redmi marka cep telefonu, 3 adet 18 yıllık Chivas Regal marka 70cl viski, 1 adet Black Label marka 70cl viski, 1 adet Red Label marka 70cl viski, 1 adet Greenall marka 70cl cin, 1 adet 18 yıllık Johnnie Walker marka 70cl viski ve beyaz ev şeklinde içerisinde 9260 TL bulunan tips kutusunu sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının

Polis, zanlının 12 Aralık 2024 tarihinde ise Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren "Kemja" isimli cafenin Batı'ya bakan alüminyum cam penceresini hasar yapmaksın açıp müşterilerin oturma yerine giriş yaptıktan sonra yine işletmenin Batıya bakan elektronik kapısının menteşelerini hasar vermeksin açıp iş yerine giriş yaptığını, akabinde iş yeri içerisinde bulunan bir adet 7 TI. değerindeki plastik Nescafe bardağını ve satışta bulunan 2 bin TL değerindeki el yapımı 7 adet kolye ve 7 adet bilekliği sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin meydana gelen hırsızlık vakalarını aydınlatmak için başlattığı soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan emarelerin henüz bulunmadığını söyleyerek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.