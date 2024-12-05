(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan Akacan Muradova bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Akacan Muradova’nın 4 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde iş yerine girmek üzere aracını park edip, inerken M.O.’nun cebinden düşürdüğü 29 bin TL parayı bularak, sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, iş yerinde tespit edilerek, tutuklanan zanlının parayı eve götürdüğünü söylediğini aktardı.

Zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada paranın yatak odasındaki dolapta kıyafetlerinin arasında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının olay günü giydiği kıyafetlerle olayda kullandığı bisikletin emare alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının aktif üniversite öğrencisi ve Türkmenistan uyruklu olduğunu kaydederek, uygun bir teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.