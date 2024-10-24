Lefkoşa’da dün üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde saat 11.30 sıralarında Ali Erdem (E-72), yönetimindeki NG 733 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Çemberi önlerine geldiğinde rahatsızlanması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Reşat Çevikkol (E-44) yönetimindeki SJ 091 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ileriye doğru kontrolsüzce savrulan NG 733 plakalı salon araç, o esnada önünde sol şeritte daha önceden kaza yapan Delkan Cesurer (E-21) sorumluluğundaki RY 486 plakalı salon aracın arka kısmına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza öncesi rahatsızlanan NG 733 plakalı araç sürücüsü Ali Erdem, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Girne’de zincirleme kaza… 1 yaralı

Bir zincirleme kaza da Girne'de meydana geldi.

Girne’de dün saat 12.30 sıralarında, Mete Adanır Caddesi'nde Kemal Şahin (E-22), yönetimindeki SZ 227 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve sol ön yolcu kapısı açıldığı için durmak zorunda kalan Anna Yaşın (K-38) yönetimindeki LL 660 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın hemen ardından sağ şeritte doğu istikametine seyreden Adem Koç (E-44), yönetimindeki PH 041 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu kazalı olarak duran araca çarpmamak için durmak zorunda kalan Ömer Cengiz (E-33) yönetimindeki TVV 413 plakalı taksi aracın arkasına çarptı.

TVV 413 plakalı araç çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrularak, önünde kaza nedeniyle duran SZ 227 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle SZ 227 plakalı araç da ileriye doğru savrulup, yine önünde kazalı olarak duran LL 660 plakalı aracın arka kısmına tekrar çarpıp durdu.

Kazada yaralanan PH 041 plakalı araç sürücüsü Adem Koç, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.