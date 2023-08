Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da medyana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan Üzair Ali bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Doğukan Can olguları aktardı. Can, 30.07.2023 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa'da Abdi İpekçi Caddesi’nde Boğazköy’de sakin Üzair Ali’nin (E-27) , aracına otostopçu olarak aldığı Z.K’ye (K-22) hitaben cinsel davranışla “Seks seviyor musun, seks istiyor musun?" diyerek, cinsel tacizde bulunduktan sonra, her iki bacağını yine cinsel davranışla sağ eliyle okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Can, aynı gün Üzair Ali’nin tespit edilerek tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak tercüman aracılığı ile bir takım beyanlarda bulunup, suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Can, mesele ile ilgili olarak şikayetçi ve zanlının araç içerisinde yolculuk ettikleri güzergahlarda kamera kayıtlarının incelenmesi ve alınması gereken ifadeler ile zanlının beyanlarının araştırılması gerektiğini anlattı. Can, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.