Lefkoşa’da dün akşam evinde aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Hüseyin Ayaz hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 20.30 sıralarında evinde rahatsızlanan Ayaz, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan 31 Aralık’ta sabah saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren ve otopsisi yapılan 92 yaşındaki Hatice Sadrettin’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.