Lefkoşa'da, Acil Durum Hastanesi önlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre. Acil Durum Hastanesiaraç park yeri boyunca VB 634 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Zeynep Özçelik (K-29) Barış Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Barış Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Özcan Yücel (E-59) yönetimindeki YH 229 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.