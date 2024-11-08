Lefkoşa’da 37 okulun depo kullanım suyu analizi temiz çıktı

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı belediye sınırları içerisindeki tüm devlet okulları; kreş, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam 37 okulun depo kullanım suyu örneklerini analiz ettirdi.

LTB, her yıl olduğu gibi okul depolarından alınan su numunelerinin analizlerini Devlet Laboratuvarı’nda yaptırdı.

Analiz sonucunda laboratuvar tarafından okulların depo sularının kullanıma uygun olduğu belirlendi.

LTB, eğitim yılı boyunca belli aralıklarla rutin denetlemelerine devam edecek.