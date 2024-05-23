Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ile Enstitü’nün ofisinin yer aldığı Uluslararası Final Üniversitesi’nde 2023-2024 eğitim döneminde Türkçe kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için, dün akşam tören düzenlendi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, törende Türkçe kurslarına katılarak A1 seviyesini başarıyla tamamlayan 12 farklı milletten kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kursiyerlerden Kseniia Tyshchenko’nun sunumunda, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan tören, Enstitü kursiyerleri ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği Türkçe kurslarına katılan kursiyerlerin sahne performanslarıyla devam etti.

Sertifikaların takdim edilmesinin ardından tören, 12 farklı ülkeden kursiyerin kendi kültürlerinde önemli bir yere sahip olan yemeklerini ülke stantlarında tanıtmaları ve katılımcılara ikram etmeleriyle tamamlandı.