Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, KKTC'nin 41. yıl dönümü kapsamında dün akşam etkinlik gerçekleştirdi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, KKTC'nin 41. yıl dönümü çerçevesine Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KKTC Türkiye Maarif Vakfı ile müşterek olarak "Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi Konferans, Müzik Dinletisi ve Sergi" etkinliği gerçekleştirdi.

DAÜ Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Abdullah Yılmaz yaptı.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının en önemli günlerinden biri olan 15 Kasım’ın halkın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembolü olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı, gazilere de minnet sundu.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından müzik dinletisi yer aldı.

Etkinlikte, Prof. Dr. Ulvi Keser ise, “ Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi” başlıklı konferans verdi.

Kıbrıs Türk halkının 1974 yılından bu huzurla yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Keser, bunun ise Mutlu Barış Harekatı sayesinde olduğunu söyledi.

Konferansın ardından etkinlik serginin gezilmesi ile sona erdi.