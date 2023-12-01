Lefkoşa Veteriner Dairesi Halk Sağlığı birimi tarafından 84 işletme denetlendi.

Daireden verilen bilgiye göre, 25 bal işletmesi, 9 yumurta işletmesi, 4 kokoreç işletmesi, 36 kasap işletmesi, 1 pet shop işletmesi, 4 et işleme tesisi, 1 köpek maması üretim fabrikası, 3 tavuk kesimhanesi ziyaret edilerek denetlendi. 73 işletme genel olarak uygun bulunurken, 11 işletmeye eksikliklerinden dolayı uyarı yapıldı ve düzeltmeleri için süre verildi. Süre sonunda takip denetimi yapılacak.

Kanatlı sektöründe 10 yumurta işletmesi, 3 tavuk kesimhanesi ziyaret edilip denetlendi. Denetimler sonucunda yumurta işletmelerinin kayıtlanması, eksikliklerin bildirilmesi ve takip denetimleri hakkında konuşuldu.

Büyük bir kısmında kayıt, izlenebilirlik ve düzeltilebilecek hijyen eksiklikleri olduğu tespit edilerek, gerekli uyarılar yapılmış ve eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiştir.

Ziyaret edilen tavuk kesimhanelerinin 2‘si hijyenik ve kesim koşulları açısından uygun bulunmuş olup 1 işletmenin kesimhane alanının gözden geçirilip yenilenmesi görüldü.

Süt sektörü denetimleri ve süt ürünü işletmelerinin kategorizasyon çalışması tamamlanarak toplam sayısı 20 olan söz konusu işletmelerin kategorileri belirlendi. İşletme bazında raporlar, giderilecek eksiklikler ve zaman süreleri belirlenip bir sonraki takip denetimleri Şubat 2024 tarihine planlandı.