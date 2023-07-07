YANGIN

1. 06.07.2023 tarihinde, saat 18:15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir apartmanda, muhtemelen bodrum katındaki elektrik sayaçlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik dolabı, demir dolap, 7 adet elektrik saati, 14 adet elektrik sigortası, 100 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, 2 adet tavan lambası ve 2 adet pvc kapı yanarak, çıkan ısıdan dolayı bodrum katı ile 1. ve 2. katın duvarları ise islenerek zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.07.2023 tarihinde saat 03:45 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmanın park yerinde, park halinde bulunan NK 584 plakalı salon aracın muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü, ön tamponu ile kaputu, sağ lastiği, dikiz aynası ve kapı boyası tamamen yanarken, çıkan ısıdan

dolayı ön camı patladı. Yangının sirayet etmesi sonucu ise, bölgede park halinde bulunan KR 442 plakalı aracın sağ arka farı, tamponu ve yedek lastik koruyucusu ve PS 232 plakalı aracın sol arka çamurluğu eriyerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.