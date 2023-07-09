Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa’da bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından Lefke’de akuatlon (koşu-yüzme-koşu) yarışları yapılıyor.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek bisiklet yarışı, 08.30 –11.30 saatleri arasında Lefkoşa’da, Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinde bulunan Sevgi çemberinde başladı ve Alayköy Ağıllar çemberinden geçilip Lefkoşa-Güzelyurt anayolu kullanılarak, Serhatköy alt geçidine gelindikten sonra geri dönülecek ve aynı güzergah üzerinden yarışın başlangıç noktası olan Sevgi çemberinde yarış son bulacak.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek akuatlon (koşu-yüzme-koşu) yarışı ise 07.00-10.00 saatleri arasında, Lefke Belediye Plajı ile Yeşilırmak köyü arasındaki yol güzergahında yapıldı.

Belirtilen yarış güzergahları üzerinde sporculara polis eskortu eşlik ederken, sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatıldı.