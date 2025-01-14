Lefkoşa ve Alsancak’ta, dün meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 14.30’da Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi’nde meydana gelen kazada, Shahın Alıhuseynov (E-22) yönetimindeki EV 308 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Anema Cepnkoba’ya (K-18) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Nöroşirürji Servisi’nde tedavi altına alındı.

- Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü, başka araca çarptı

Alsancak’ta, saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, Kemal Özdemir (E-65) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JE 055 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp düz yoluna devam etti. O esnada Şehit Sıtkiye Abdullah Ekinci Sokak üzerinde seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Remziye Acar (K-21) yönetimindeki LJ 331 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

JE 055 plakalı araç sürücüsü Kemal Özdemir, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

(MK/YIL)