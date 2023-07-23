Lefkoşa'da bir restoranda, Alayköy'de ise çöplerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Restorandaki yangın çalışanlar, çöplükteki yangın ise itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da, Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hatay Medeniyetler Sofrası isimli iş yerinin bacasında biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangın sonucu iş yerine ait baca hasar gördü.

Diğer olayda ise, saat 16:20 sıralarında, Alayköy'ün güney batı kısmında yer alan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gönyeli - Alayköy Belediyesi'ne ait iş araçları ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangının çevre emniyeti alındı, Soğutma çalışmaları halen sürüyor.