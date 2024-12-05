Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Surlariçi bölgesindeki Müftü Raci Sokak, Mahmutpaşa Sokak ve Tanzimat Sokak’ta yol bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 19.00’da başlayacak çalışmalar, yarın ve cumartesi geceleri de devam edecek.

Gece boyunca yapılacak çalışmalar sonrasında sabah saatlerinde yol trafiğe açılacakken, çalışmalar süresince bahse konu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.