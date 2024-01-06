Lefkoşa Rum kesiminin tarihi merkezine (surlariçi) öğrenci yurtları inşa edilmesi için yaklaşık 45 kişi veya şirketin ilgi gösterdiği, ancak en nihayetinde bunlardan yaklaşık 30 tanesinin ilerlediği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa’nın Merkezine 450 Öğrenci Evi” başlıklı haberinde, geriye kalan başvuruların çeşitli sebeplerden dolayı sonuçlanmadığını, öte yandan 30 talebin hayata geçirilmesi durumunda bunun Şehir Planlama dairesinin öğrenciler için 380 oda meydana getirilmesine dair planını da kapsayacağını ifade etti.

En büyük yurdun 40, en küçüğünün de 6 odadan oluşacağını ve 30 başvurudan şu ana kadar yaklaşık 20 yurt için planlama izni verildiğini kaydeden gazete, bu başvurularla paralel olarak Lefkoşa Rum Belediyesinin de öğrenci yurtları inşa edeceğini ve 380 odaya ek olarak 70 oda daha ekleneceğini belirtti.

Gazete Başpiskoposluk tarafından da öğrenciler için 3 binada yaklaşık 45 oda meydana getirileceğini ekledi.