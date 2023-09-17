LefkoşaGüzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı 

Polisin açıklamasına göre, EJ 932 plakalı  jeep araçla Lefkoşa istikametinde seyreden Hasan Behlül (E-21), önünde aynı istikamette seyreden ve kavşaktan anayola bir araba giriş yaptığı için yavaşlamak zorunda kalan İsmail Koç (E-44) yönetimindeki GH 461 plakalı  salon araca çarptı.

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Kaza sonucu Koç ve aracında yolcu olarak bulunan Songül Koç (K-54) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

 Soruşturma devam ediyor.