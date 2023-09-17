Lefkoşa —Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Polisin açıklamasına göre, EJ 932 plakalı jeep araçla Lefkoşa istikametinde seyreden Hasan Behlül (E-21), önünde aynı istikamette seyreden ve kavşaktan anayola bir araba giriş yaptığı için yavaşlamak zorunda kalan İsmail Koç (E-44) yönetimindeki GH 461 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu Koç ve aracında yolcu olarak bulunan Songül Koç (K-54) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.