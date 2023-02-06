Lefkoşa-Girne ana yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü 46 yaşındaki Neslim Balcı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Oytun Çakır olayla ilgili bulguları aktardı. Çakır, 3 Şubat 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne ana yolu üzerinde, zanlı Neslim Balcı’nın yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attığını mahkemeye aktardı.

“MEHMET ZÜLFİ TÜRKYILMAZ’IN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR”

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçirmiş olduğu operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde bekletildiğini ve hayati tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi.

Polis araç sürücüsü Neslim Balcı’nın yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve tutuklandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti.

4 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, soruşturmanın salimen yürütülmesi ve ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.