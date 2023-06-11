Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam 20:00 - 02:00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, Lefkoşa’da; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kahvehane ve pansiyonlardaki denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 820 araç sürücüsü kontrol edildi. 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 155’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 261 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç trafikten men edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1450 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 161 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 10 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 43 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1460 araç sürücüsü kontrol edildi ve 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ sürüş ehliyetiz araç kullanma, 76’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 292 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 53 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklandı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, yetkili makamlardan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 2 işletme ile yetkili makamlardan izinsiz tütün ürünü satışı yaptığı tespit edilen 1 işletme hakkında yasal işleme gidildi.

Kahvehanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumar oynadıkları tespit edilen toplam 6 kişi ile kumar oynanmasına müsaade eden 1 kişi aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1750 araç sürücüsü kontrol edildi, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 534 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi.

Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet tecavüzi alet (Muşka) bulundu. Araç sürücüsü tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 845 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 50’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 106 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

-Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini (Gelişme)

Öte yandan 18 Mayıs’ta, Girne’de, öğrenci sürüş ehliyeti sınavına girmediği halde, resmi evrak sahteleyerek sınava girmiş gibi gösterip sahtekarlıkla kayıt temin ederek öğrenci ehliyeti alınması meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan C.A.U.(E-34) ve S.K.(E-32)’nın ardından, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan L.B.(E-60) de tutuklandı.

-Hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette cuma günü, müşteri olarak bulunan S.E.Y.(E-20), iki şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak istediği sırada market çalışanlarının kendisini fark etmesi üzerine içkileri bırakıp kaçmıştı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Vahim Zarar ve Ciddi Darp

Öte yandan dün saat 19:00 sıralarında, Alayköy’de Y.E.(E-35), 210 mlgr promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle tartıştığı Zeeshan Mehmood’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup darp ettiği sırda adı edilenin burnuna kafası ile vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Benzer bir olay da dün akşam Lapta'da yaşandı. Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerinde M.Y.(E-25), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle Safeer Ahmad ve Toseef Ahmad’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurmak suretiyle darp ettiği sırada Safeer Ahmad’ın burnunun kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.