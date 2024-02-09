Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fredrick James (E-27) saat 12.00 sıralarında, yönetimindeki MTY 156 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden gelerek, sığınmalı yol kavşağı üzerinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Geçitkale istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru sol şeritte seyreden Aytaç Ballıca (E-34) yönetimindeki HB 367 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan MTY 156 plakalı araçtaki yolcu Jonh Harris (E-56) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, aynı araçtaki yolcular Lisa Harris (K-58) ve Melena Westhole (K-55), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alındılar. Soruşturma devam ediyor.