Lefkoşa-Dikmen ile Çayırova-Mehmetçik ana yolunda seyir halindeki iki araçta çıkan yangın, hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çayırova-Mehmetçik ana yolunda, bugün saat 11.30’da seyir halinde olan Mehmet Yüksek’in yönetimindeki HD 351 plakalı van araçta, akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

- Motor bölümü yanarak zarar gördü

Lefkoşa-Dikmen ana yolunda, dün saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan 33 yaşındaki Olgu Koze’nin kullanımındaki KF 920 plakalı araçta, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümü yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.