Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Mert HAYAT (E-20), yönetindeki EZ 457 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Yakın Doğu Öğrenci yurtları önlerinde sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesiyle, o esnada karşıdan gelmekte olan Zilfi AFŞİN ÖLMEZ (K-38) yönetimindeki YF 829 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile YF 829 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Misli BOSTANCIOĞULLARI (K-36) ve Fatma NECATİ (K-73) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Zilfi AFŞİN ÖLMEZ, Misli BOSTANCIOĞULLARI ve Kemal Mert HAYAT yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, Fatma NECATİ'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiğinden, Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada gözetim altına alındı. Kaza sonucu bulunduğu araç içerisinde sıkışan Fatma NECATİ itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarılarak hastaneye sevki sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.