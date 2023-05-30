Yarın için de yağış öngören Meteoroloji Dairesi yağışlı havanın Haziran ayında da sürmesini bekliyor.
Lefkoşa bugün de Mayıs yağmurlarından nasibini aldı
Mayıs yağmurları bugün de Lefkoşa’yı etkisi altına aldı. Ani bastıran şiddetli yağmur, Lefkoşalıları zor durumda bıraktı.
Yarın için de yağış öngören Meteoroloji Dairesi yağışlı havanın Haziran ayında da sürmesini bekliyor.
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