19. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin kapanışı 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun iki yeni oyunu festivalin kapanışında aynı gün prömiyer yapacak.

Bu çerçevede 24 Haziran Cumartesi 16.00'da Hatice Tezcan'ın yazıp yönettiği Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek'in rol aldığı "Uçan Bisiklet" çocuk oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek. +6 yaş grubu çocuklar için uygun olan "Uçan Bisiklet", “hayal varsa hayat var”, diyor.

İkinci oyun parkta sahnelenecek

24 Haziran Cumartesi akşam saat 20.30’da Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu Kızılbaş Park'ında prömiyerini yaparak, festivalin kapanış oyunu olacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarihinde ilk kez dış mekan olan bir parkta sahnelenecek oyunda; Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol aldı.

Her iki oyun için de biletler, www.biletinial.com ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.

TAK