Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü nedeniyle Lefke’de törenler düzenlendi.

Törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlk tören, Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlendi.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra tören özel defteri imzalandı.

Tören şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü nedeniyle ikinci tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.