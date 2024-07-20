Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Emel Yılmaz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği armağan etmiştir” diyerek, “Barışın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde, bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi ve toplum liderlerimiz olan Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı rahmetle anar, kahraman gazilerimizi minnet duyguları ile selamlarken, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” ifadelerini kullandı.