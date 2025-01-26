Lefke Turizm Derneği Başkanlığına yeniden Hasan Karlıtaş seçildi.

Lefke Turizm Derneği genel kurulu, dün dernek merkezinde yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Derneğin yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına seçilen isimler ise şöyle:

Yönetim Kurulu: "Hasan Karlıtaş (Başkan), Nermin Şanlıdağ (Asbaşkan), Seden Gülbeş (Genel Sekreter), Özdemir Şanlıdağ (Mali İşler Sorumlusu), Ayşe Erzeybek (Sosyal İşler Sorumlusu), Teoman Oktay (Proje Sorumlusu), Şerife Yazar (Basın Yayın Sorumlusu), Nalan Akdağ (Eğitim Sorumlusu), Ali Polili (Halkla İlişkiler Sorumlusu), Oğuz Coşan (Üye) ve Seral İçener (Üye)"

Disiplin Kurulu: "Gülseren Oktay, Safiye Okkıran, Sema Yöney, Ayşen Özrençber"

Denetleme Kurulu: "Bülent Erzeybek, Nazif Kubilay, Derviş Zayımlar"

Proje Ekibi: "Makbule Oktay, Ersan Öksüz”