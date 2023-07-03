Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) , 8 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Rüstem Kitabevi'nde "Rusya-Ukrayna Çatışması ve Liberal Küresel Düzen: Nereye Doğru?" başlıklı söyleşi düzenleyecek.

LDH’nin Uluslararası ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri Oğuz Ufuk Haksever moderatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlikte, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. İpek Borman konuk olarak yer alacak.

Söyleşide, Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel siyasetteki yansımalarını ele alacak ve uzun süredir farklı krizlerle başa çıkmaya çalışan liberal küresel düzenin nasıl etkilendiği tartışılacak.

Söyleşiye tüm halk davet edildi.

TAK