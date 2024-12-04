Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile Suriye'deki durumu telefonda ele aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede, "bu ülkedeki durumun gerginleşmesinden endişe duyulduğu, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne destek verildiği, tüm bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilecek terör tehdidinin önlenmesi gerektiği" belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun da ele alındığı görüşmede, iki bakan, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin meselesinin çözümü için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Rusya ile Mısır arasındaki ilişkiler de istişare edildi.