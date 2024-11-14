LAÜ’nün Geleneksel Neşeli Cumartesileri başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen Geleneksel “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinliklerinin birincisi Cumartesi Sineması ile başladı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik serisinin birincisinde, eğlenceli oyunlar ve ödüller, yarışmalar, farklı atölyeler, uluslararası öğrencilerin gösteri ve etkinlikleri, dans gösterileri ile müzik dinletileri yer aldı. Dolu dolu bir Cumartesi günü geçirme imkanı bulan LAÜ öğrencileri akademisyenleri ile farklı atölye çalışmalarında bir araya geldi.

Anadolu ve dünya mutfağından lezzetlerin sunulduğu etkinliklerde gün içerisinde öğrencilere Gastronomi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecek ikramları da yapıldı. Programın sonunda DJ performansı yer aldı.