LAÜ’de ‘Yerel Lezzetler’ günü düzenlendi

Kampüste öğrencilere “Magarına-Bulli” ikram edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri çerçevesinde Kıbrıs mutfağına özgü “Magarına-Bulli” LAÜ’lü öğrencilerin beğenisine sunuldu.

LAÜ Gastronomi Bölümü Akademisyenleri ve Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları “Magarına Bulli”, LAÜ kampüsünde kurulan standlarda sıcak olarak öğrencilere ikram edildi. Gün boyu yoğun ilgi gören standlarda ikram edilen magarına bullinin tadı öğrenciler tarafından beğeni ile karşılandı.

Etkinlik çerçevesinde standları ziyaret eden öğrenciler düşüncelerini dile getirerek, şunları söylediler:

Ecem Cingöz: Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Makarnayı çok seviyorum. Kıbrıs müzikleri eşliğinde ikram edilen makarnanın tadını çok beğendim. Üniversitemizin düzenlediği bu organizasyon için teşekkür ederim.

Maria Karimi: Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisiyim. Tavuk çok güzeldi. Keyifle yedik. Kıbrıs Kültürüne ait yemeği tatma imkanı sunan üniversiteme teşekkür ederim.

Eldem Sukaya: Diş Hekimliği 2. sınıf öğrencisiyim. Geçen hafta portakal günü etkinliğine de katılmıştım. Bu sefer de bizlere ikram edilen makarna ve tavuğu çok beğendim. Katkı koyan herkese teşekkür ederim.

Begüm Su Sözen: Hemşirelik (İngilizce) Bölümü’nde okuyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce hiç yememiştim. Üniversitemiz sayesinde tatma imkanı buldum. Teşekkür ederim.

Ceren Küçük: Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs’ın güzelliklerini bilen biri olarak daha önce tattığım ve kendimin de yapmış olduğu bu lezzeti tekrar tadarak çok beğendiğimi belirtmek isterim. Herkese tavsiye ederim.

Tuba Yavuztürk: İlk kez tadıyorum. Üniversitemiz sayesinde böyle bir lezzeti tatmış oldum. Güzel bir yemekti, Gastronomi Bölümü öğrenci arkadaşlarımızın ve hocalarımızın eline sağlık.