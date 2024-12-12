LAÜ’de Özel Eğitim Uygulamalarındaki Zorluklar konulu Seminer düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından “Özel Eğitim Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminere Özel eğitim alanında çalışan Özge Rüstemoğlu, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül Kahveci ve Özel Eğitim 4. sınıf öğrencileri katılım gösterdi. Bu etkinlik, alanın güncel sorunlarını masaya yatırırken, bu zorlukların nasıl aşılabileceğine dair pratik çözüm önerilerini de ele aldı.

Seminer, özel eğitim alanında karşılaşılan temel problemlerin derinlemesine tartışıldığı ve uygulamalı çözüm yollarının gösterildiği bir platform sundu. Etkinlik boyunca, katılımcılar hem teorik bilgilerini hem de saha deneyimlerini paylaştılar. Etkinlik, Özge Rüstemoğlu ve Gül Kahveci’nin görsel ve sözel sunumları ile başladı. Bu konuşmalarda, özel eğitimde öğretim materyallerinin eksikliği, öğretmenlerin karşılaştığı iletişim sorunları ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirilmesinin önündeki engeller gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

“Seminerde, eğitim planlarının nasıl daha etkili hale getirilebileceği tartışıldı”

Seminerde ayrıca, teknolojinin özel eğitimde etkin kullanımı, ailelerin eğitim süreçlerine dahil edilmesi ve sınıf içi yönetim stratejilerinin iyileştirilmesi konularında somut öneriler sunuldu. Teknolojik araçların kullanımıyla bireyselleştirilmiş eğitim planlarının nasıl daha etkili hale getirilebileceği tartışıldı. Seminerin uygulama odaklı kısmında, katılımcılar gerçek senaryolar üzerinden çözüm üretme fırsatı buldu. Özellikle, sınıf içi kriz yönetimi, etkili iletişim teknikleri ve öğretim materyallerinin hazırlanması gibi konular üzerinde duruldu.

Seminerin sonunda, katılımcılar özel eğitim alanındaki sorunların çözümü için iş birliği ve ortak çaba vurgusu yaptı. Öğretmenlerden velilere, akademisyenlerden saha uzmanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu etkinlik, hem farkındalık oluşturdu, hem de özel eğitim uygulamalarına yönelik nasıl bir yol izlenebilir konusunu ele aldı.