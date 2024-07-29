LAÜ’de “Nörolojik Hastada Yürüyüş Paternleri” konulu seminer gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü tarafından “Nörolojik Hastada Yürüyüş Paternleri” konulu seminer gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde Prof. Dr. Birol Balaban önce normal yürüyüş paterni hakkında bilgi verdi. Balaban daha sonra sunumunda nörolojik hastalığa sahip bireyler üzerinde yapılan yürüyüş analizi ve görülebilecek yürüyüş bozukluklarına dair bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Seminerde, öğrenciler ile tartışmalı vaka çözümü yapıldı

Sunumunun devamında yürüyüş bozukluğuna sahip bireyler üzerinde çekilmiş videolar gösterilerek öğrenciler ile tartışmalı vaka çözümü yapan Balaban, katılımcıları nörolojik hastalıklarda yürüyüş analizinin ve görülebilecek yürüyüş paternlerinin önemi ve tedavideki yeriyle ilgili aydınlattı.

İlgi gören etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanması ile tamamlandı.