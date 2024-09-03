LAÜ’de “Kariyer Günü” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından “Concorde Otel Kariyer Günü” gerçekleştirildi. Kariyer Günü etkinliğine Concorde Otel’den Cenel Müdür Yardımcısı Mert Türkoğlu, Restoran Müdürü Sedef Çelik Pala, Restoran Müdürü Alper Er, Ön Büro Müdürü Pınar Gümüşay, Aşçıbaşı Nisan Özkaya, Yardımcı Aşçıbaşı Bayram Kara ve Eğitim Personeli Nilay Şener konuşmacı olarak katıldı.

Kariyer günü kapsamında sektör temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulan öğrenciler, mesleki çalışma koşullarının yanında staj yapmanın getirileri gibi birçok konu hakkında bilgi alma imkanı buldular. Öğrenciler etkinlikte ayrıca, otel işletmelerinin farklı bölümleri hakkında bilgi edinme, profesyonellerle bağlantı kurma şansı yakaladılar.

Etkinlik sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan katılımcılara vermiş oldukları değerli bilgilerden ötürü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal tarafından teşekkür edildi.