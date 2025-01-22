LAÜ’de “Çok Dillilik ve Özel Gereksinim: Gelişimi Belirleyen Dinamikler” semineri gerçekleşti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “Çok Dillilik ve Özel Gereksinim: Gelişimi Belirleyen Dinamikler” konulu seminer gerçekleştirildi.

Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere alanında uzman Dr. Seda Esersin konuşmacı olarak katılım gösterdi. Esersin, özel gereksinim gelişimi ve değerlendirmesinde çok dillilik bağlamında yaşanan zorluklar üzerine bilgiler sundu.

Esersin sunumunda çok dilli çocukların özel gereksinimlerinin değerlendirilmesi sürecinde sıklıkla karşılaşılan zorluklara dikkat çekerek, dil farklılıklarının, özel gereksinimlerin tanılanması ve eğitim süreçlerinin planlanmasında nasıl bir engel teşkil edebileceği üzerinde durdu.

Dr. Seda Esersin seminerde ele aldığı gelişim dinamiklerini şöyle sıraladı:

· Dil ve Kültür Faktörü: Çocukların gelişiminde, içinde bulundukları dilsel ve kültürel ortamın güçlü bir etkisi olduğu vurgulandı.

· Aile ve Çevre Desteği: Çok dilli çocukların özel gereksinimlerinin karşılanmasında aile desteğinin önemine dikkat çekildi.

· Eğitimcilerin Rolü: Eğitimcilerin çok dillilik konusundaki farkındalığının artırılması gerektiği ve bunun özel gereksinimli çocukların eğitim kalitesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

· Araç ve Yöntem Seçimi: Değerlendirme süreçlerinde kullanılan araçların kültürel olarak uygun ve dilsel açıdan adil olması gerektiği belirtildi.

· Politikaların Etkisi: Ulusal ve uluslararası politikaların çok dillilik ve özel gereksinim konularında nasıl bir çerçeve sunduğu tartışıldı.

Seminer, özel gereksinim gelişimi ve çok dillilik alanındaki güncel sorunların çözümüne yönelik önemli bir bakış açısı sundu. Katılımcılar, seminerin ardından Dr. Seda Esersin’e sorular sorma imkanı buldu ve tartışmalara aktif olarak katıldılar. Seminer, özel eğitim öğretmenlerinin ve araştırmacılarının çok dillilikle ilgili farkındalığını artırmada önemli bir katkı sağladı.