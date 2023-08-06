LAÜ Turizm öğrencilerine “Kariyer Günü” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından düzenlenen, “Concorde Otel Kariyer Günü” LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından organize edilen Kariyer Günü etkinliğine Concorde Otel KKTC Strateji ve Planlama Direktörü Mehmet Mülayim konuşmacı olarak katıldı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun yıl içerisinde düzenlediği kariyer günleri kapsamında sektör temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulan öğrenciler, farklı otellerden gelen yöneticiler ile mesleki çalışma koşullarının yanında staj yapmanın getirileri gibi birçok konu hakkında bilgi alma imkanı buluyor.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencilerinin otel işletmelerinin farklı bölümleri hakkında bilgi edinme, profesyonellerle bağlantı kurma şansı yakaladıkları kariyer günü etkinliğinde ayrıca, öğrencilerin sektördeki iş imkanları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olundu ve meslekle ilgili merak ettikleri konular üzerinde de duruldu.

Etkinlik sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mülayim’e vermiş olduğu değerli bilgilerden ötürü teşekkür eden Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal, belge takdiminde bulundu.