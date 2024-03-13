LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları posterler sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölümü tarafından her dönem geleneksel olarak düzenlenen “Psikoloji Bölümü Sinema Günleri” etkinliği bu dönem de gerçekleştirildi.

Sinema günleri etkinliği kapsamında Öğretim Görevlisi Beliz Köroğlu ve Dilem Öke eşliğinde 'Capturing the Killer Nurse' ve 'COCO-Sing Along' filmlerinin gösterimleri yapıldı. Gösterim sonrasında öğrencilerle birlikte filmlerin ilgili hocalar tarafından analizi ve tartışması yapıldı.

Diğer yandan, 8 Mart Dünya Kadınları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri günün anlamı ve önemi çerçevesinde hem dünyaya katkı sunmuş hem de halen sunmakta olan kadınları andılar. Etkinlik çerçevesinde yapılan öğrenci sunumlarının ardından kadınların oy hakkı mücadelesini anlatan “Diren!” adlı filmin gösterimi yapıldı. Etkinliğin sonunda Psikoloji Bölümü öğrencileri hazırladıkları posterlerini sunarak 8 Mart’a dair tartışmalar gerçekleştirdiler.