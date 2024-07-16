LAÜ Mimarlık Fakültesi geleneksel tasarım haftası düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi’nin geleneksel tasarım haftası 3 farklı gruptan oluşan öğrencilerin başarılı çalışmaları ile yapıldı.

Sur İçi’nin kısa hikâyeleri

Grup 1’de yer alan öğrencilerden, birçok farklı kültürün birleştiği tarihi yerleşim Lefkoşa Suriçi’ni bir gün boyunca yaşamaları, gözlemlemeleri, hissetmeleri ve tecrübelerini belirledikleri/isimlendirdikleri bir temayla birlikte hikâye haline getirip aktarmaları beklendi. Öğrencilerden, öğretim elemanlarının belirledikleri noktalardan hareket edip kendi rotalarını belirlemeleri ve o rota üzerinde gözlemledikleri mekânları hikayeleştirip kısa film/video olarak sunmaları istendi.

Tarihi mekânların dönüşümü / Tarihi mekânların yaşanmışlıkları ve yeniden kullanımı

Grup 2 çalışma kapsamında ise, tarihsel süreç içerisinde yaşamların ve mekânların dönüşümünün güncel teknolojik araçlar ile yansıtılması hedeflendi. Lefkoşa Suriçi bölgesinde yeni işlevleri ile var olan konut yapıları incelenecek mekânlar olarak belirlendi. Çağdaş teknolojik imkânlar kullanılarak öğrencilerin tarihi mekânları yeni işlevleriyle deneyimleyip aktarması sağlandı ve öğrencilerin oluşturdukları Reels videolarının sunumları yapıldı.

Haydi birlikte tasarlayalım: Mimarlık ve İç Mimarlık Öğrenci Proje Yarışması

Grup 3’de yer alan öğrencilerin etkinliğinde de, Mimarlık ve İç Mimarlık son sınıf öğrencilerinin katıldığı öğrenci proje yarışması düzenlendi. Öğrencilerin yarışma projelerine katılımının teşvik edilmesi hedefiyle yapılan yarışmada Lefkoşa Suriçi, mahkemeler meydanı ve sandviç büfelerinin konumlandığı alanın çağdaş yaşam koşullarına uygun olarak tasarlanması istendi.

4 gün boyunca kampüs dışında saha ziyaretleri kapsamında çalışan öğrenciler, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri deneyimlerini hazırladıkları sunumlarla akademisyenlerine ve öğrenci arkadaşlarına aktardılar.