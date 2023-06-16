Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Serin’in açılış konuşmasıyla devam etti. Serin, açılış konuşmasında, baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen ve kültürel kimliklerini koruyarak başarılı bir biçimde küreselleşme sürecine uyum sağlayabilen toplumların ayakta kalabileceğini vurgulayarak, LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin kültürel aktarıma ve aktif öğrenme yöntemlerine önem verdiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin geleceğine yön verecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli roller üstlenecek, eğitim‑öğretim hayatımızın can damarları ve geleceğin toplum mimarları olacak şekilde çağın gerektirdiği donanıma sahip olmaları bilinciyle öğretmen adaylarına eğitim verildiğini ifade etti. Serin konuşmasının sonunda, “Nitelikli akademik kadrosu, artan öğrenci sayısı ve niteliğiyle Ada’nın en dinamik eğitim fakültesi olmamızda, her zaman bizleri cesaretlendiren ve desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, moderatör ve panelistlere, kongreye katkı koyan akademik ve idari personele teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin yaptığı “Öğretmen Olmak" paneli gerçekleştirildi. Panele Prof. Dr. Osman Cankoy, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ katılım gösterdi. Öğleden sonraki oturumda, moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa’nın yaptığı "Farklı Bakış Açılarından Öğretmenlik Uygulaması" başlıklı panelde ise öğretmenlik uygulamalarına ilişkin deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı uygulama okulu öğretmenleri Esma İneci, Fikriye Yıldız, Meryem Yurdaer ve Neşe Ertok panele katılarak deneyimlerini öğretmen adayları ile paylaştılar.

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Kongresi’nin başarıyla tamamlanmasında gayret ve desteklerini esirgemeyen tüm akademik ve idari personele, öğrenci ve tüm kongre katılımcılarına teşekkür ederiz.