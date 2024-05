LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu “Dünya Hemşireler Gününü” düzenlediği programla kutladı

Lefke Avrupa Üniversitesinde “Dünya Hemşireler Günü” Hemşirelik Yüksekokulunun düzenlediği programla kutlandı. Program öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, ‘Uluslararası Hemşireler Günü’nün, hemşirelerin dünya çapında sağlığa yaptığı katkıları takdir etmek amacıyla, 1974 yılında, Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses/ ICN) tarafından oluşturulduğunu söyledi. Demiralp, Dünya çapında çalışan 28 milyondan fazla hemşireyi temsil eden ve 130'dan fazla ulusal hemşirelik derneğinin oluşturduğu bir federasyon olan Uluslararası Hemşireler Konseyince, her yıl bir tema belirlendiğini ve bu tema doğrultusunda 12-18 Mayıs tarihleri arasında, düzenlenen etkinliklerle Uluslararası Hemşireler Günü’nün kutlandığını, sözlerine ekledi. Öğrencilerine kariyerleri boyunca, her zaman hemşirelik mesleğinin değerlerini hatırlamalarını, hastalığın veya yaralanmanın ötesini görmelerini tavsiye eden Demiralp; “Her hastanın ya da danışanın kendine özgü bir hikayesi, korkuları, umutları ve hayalleri vardır. Dikkatle dinlemek, iyileşmenin duygusal ve ruhsal yönlerini kapsayan, fizikselliğin ötesine geçen bakımı yönetmek bizim görevimizdir. Bu Hemşireler Günü'nde, hemşirelerimizin ve öğrencilerimizin, toplumun sağlığına ve refahına olan kalıcı katkılarını hep birlikte kutlayalım, takdir edelim” dedi. Prof. Dr. Meral Demiralp konuşmasını, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri için sağladığı olanaklar ve desteklerden ötürü, saygı ve şükranlarını sunarak tamamladı.

Programda, 2024 yılı Uluslararası Hemşireler Günü teması, İngilizce ve Türkçe olarak Bölüm Başkanları Doç. Dr. Maral Karal Kargın ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sevim Ünal tarafından açıklandı. University College Dublin School of Nursing Midwifery and Health Systems’de öğretim üyesi olan Doç. Dr. Yeter Sinem Uzar Özçetin’in “Psikolojik Sağlamlılığın Hemşireliğe Etkisi” konulu online gerçekleştirilen sunumu oldukça ilgi çekiciydi. Hemşirelik İngilizce Bölümü öğrencilerinin, uluslararası hemşirelik uygulamalarıyla ilgili sunumları ve

Hemşirelik Türkçe Bölümü öğrencilerinin “Bitirme Projesi” dersi kapsamındaki sözel ve poster proje sunumları beğeniyle izlendi.

Program LAÜ öğrencileri Deniz Örnek ve Cemil Eren Yüce’nin gerçekleştirdiği keman ve gitar dinletisi ile son buldu.