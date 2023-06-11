KKTC liselerinden mezun olan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen sınava lise eğitimini KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler de katıldı. LAÜ’nün Giriş ve Burs sınavına öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

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Öğrencilerin yerleşme ve burs sonuçları, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü www.eul.edu.tr adresinden açıklanacak. Sınavda başarılı olan öğrenci adaylarına %100, %80 ve %50 oranlarında başarı bursları verilecek.

LAÜ Giriş ve Burs Sınavına katılan öğrenciler ön kayıt işlemlerini 7 Temmuz 2023 tarihine kadar LAÜ Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden yapabilecekler.